Ricci, l’Empoli si coccola il piccolo Jorginho: Arsenal e Fiorentina interessate

Ricci sta attirando su di sé le attenzioni di club molto importanti, in Italia e non solo

Su La Gazzetta dello Sport è presente un articolo che riguarda Samuele Ricci, nato a Pontedera, giovane regista dell'Empoli che lo ha impiegato molto anche da mezzala. L'erede di Tonali in Nazionale Under 21 ha visione, lettura delle situazioni e dello spazio, anche malizie da giocatore più ”vecchio”. Un piccolo Jorginho, e infatti piace in Premier, all’Arsenal, oltre che alla Fiorentina.