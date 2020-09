Ricci, l’Empoli apre al prestito oneroso con obbligo di riscatto

La Fiorentina continua a seguire Samuele Ricci (SCHEDA) centrocampista classe 2001 dell’Empoli, che ha attirato su di se gli occhi di tante squadre. Come racconta Calciomercato.com, la Fiorentina in questo momento è la squadra più avanti per il ragazzo, visti i buoni rapporti con i cugini empolesi. Dopo le trattative per portare in azzurro Terzi e Zurkowski, i rapporti tra i due club sono decisamente favorevoli, e l’Empoli ha aperto anche alla cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una trattativa vicina ai 13 milioni di euro.

