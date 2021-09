Ribery, ci siamo per il suo ritorno in A? “Come Maradona al Napoli”

Franck Ribery avrebbe trovato l'accordo economico con la Salernitana per vestire l'amaranto e fare coppia con Simy

Franck Ribery alla Salernitana, ci siamo. Lo scrive Gazzetta.it nel raccontare i dettagli di un colpo che fa rumore per la neopromossa campana. L’attaccante avrà pure 38 anni, ma è pur sempre uno dei più forti della sua generazione nel ruolo. Futuro ancora Serie A per FR7, dopo due anni alla Fiorentina: 50 partite impreziosite da 5 reti. I campani lo hanno strappato ai turchi del Karagumruk, il francese ha preferito rimanere in Italia, accettando l'offerta da 1,5 milioni più bonus presentatagli dalla Salernitana.