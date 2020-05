Resp. giovanili Catanzaro: “La Fiorentina ha preso un nostro giovane, è un motivo di orgoglio”

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 ha avuto riflessi negativi nel mondo del calcio, anche a livello giovanile. I microfoni di TuttoC.com hanno raggiunto per questo Carmelo Moro, responsabile del settore giovanile del Catanzaro:

I calciatori Mirarchi e Brugnano (entrambi classe 2001), insieme a Cusumano e Cristiano (entrambi classe 2002) si sono allenati costantemente con la prima squadra in quanto nella propria categoria di apparenza, la Berretti, hanno dimostrato di essere ragazzi di prospettiva con qualità importanti. Inoltre a gennaio la Fiorentina ha prelevato il nostro bomber, sempre della formazione Berretti, con la formula del prestito Vincenzo Furina (classe 2002). Per noi, e soprattutto per la nostra società, è stato motivo di grande orgoglio.