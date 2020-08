Rebic, Milan pronto al riscatto: Fiorentina spettatrice interessata della trattativa

La Fiorentina segue con comprensibile interesse anche gli sviluppi della trattativa triangolare fra Milan, Eintracht Francoforte e Ante Rebic. Quest’ultimo – scrive La Nazione – è stato ceduto in prestito biennale al club rossonero (che ieri ha discusso con il procuratore Ramadani i dettagli di rinnovo del contratto), ma è un altro aspetto che interessa molto la Fiorentina, titolare del 50 per cento dell’incasso della vendita del giocatore: se il club tedesco dovesse accettare la proposta del Milan, qualunque essa sia, la metà esatta dell’incasso dovrebbe essere girata alla Fiorentina. L’altra possibilità è che i rossoneri e l’Eintracht proseguano – come da precedente accordo – il prestito fino al 2021, quando però Rebic arriverà a un anno di scadenza dal contratto.

