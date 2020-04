Rebic: il Milan deciso ad anticiparne il riscatto. Fiorentina spettatrice interessata

Il calciomercato del Milan passa anche e soprattutto per Ante Rebic, Il croato, con l’arrivo di Pioli, è gradualmente tornato protagonista; e ancor di più dopo con il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, a gennaio. L’ex Fiorentina è in prestito biennale dall’Eintracht di Francoforte, accordo che permetterebbe al Milan di asPettare il 2021 per trovare un accordo. I rossoneri però, secondo il Corriere dello Sport, sembrano voler accelerare per assicurarsene le prestazioni, convinti dal suo rendimento. Oggi Rebic è un punto di riferimento per il Milan, nonostante l’addio burrascoso di Boban, connazionale e suo principale sponsor. Dalla Germania si parla di una richiesta di 25 mln, formulata dal club della città sul Meno. I rossoneri hanno la carta Andrè Silva da giocarsi, con il portoghese che vorrebbe restare in Germania, dopo essere entrato in estate nell’affare Rebic. Il quotidiano parla di una valutazione pari al croato, nell’ambito di un’operazione che gioverebbe a tutte le parti interessate. E la Fiorentina? Sta alla finestra interessata, dall’alto della percentuale sulla rivendita fissata al momento della cessione ai tedeschi, nel 2018.

Il Diavolo può beffare la Fiorentina?