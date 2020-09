Ranieri alla Spal: accordo per il prestito. Iachini vorrebbe Bonifazi e Strefezza

Il trasferimento di Luca Ranieri alla Spal potrebbe concretizzarsi già oggi. Prestito secco per una stagione e arrivederci al 30 giugno. La Fiorentina ha deciso di chiudere l’affare indipendentemente da quello che potrà accadere con Bonifazi e Strefezza, due giocatori che Iachini vedrebbe volentieri per completare la rosa. Di Bonifazi si riparlerà nei prossimi giorni quando potrebbe essersi venuto a creare uno spazio in difesa. Lo scrive La Nazione.

