Quale futuro per German Pezzella e Nikola Milenkovic? Come scrive La Nazione, nelle prossime settimane saranno rilette con grande attenzione le posizioni dei due difensori per i quali la Fiorentina non sembra aver ancora ricevuto la proposta migliore.

L’argentino è nel mirino di Valencia e Milan e, obiettivamente, il club spagnolo appare come quello che potrebbe andare maggiormente nella direzione delle esigenze della società. In pratica, la Fiorentina si aspetta dal Valencia una proposta economica (i viola sono pronti a chiudere subito davanti a un’offerta fra i 18 e i 20 milioni), mentre il Milan vuole sì Pezzella, ma punta a considerare il difensore una contropartita adatta ad aprire il discorso relativo a Paquetà.

Diverso, rimanendo comunque in casa Milan, potrebbe essere il discorso relativo a Milenkovic. I rossoneri hanno sondato il terreno anche per il serbo. La Fiorentina ha risposto ’no’, ma se per Milenkovic si dovesse arrivare a mettere sul piatto una cifra superiore ai 35 milioni di euro il discorso potrebbe cambiare. Il Milan ha preso nota e magari sta iniziando a pensare sul serio a investire sul difensore. La concorrenza più forte arriva dal Napoli che già l’estate scorsa sembrava intenzionato a puntare nella direzione del centrale viola. Il vantaggio del club azzurro potrebbe stare tutto nell’affare Koulibaly. C’è una trattativa in corso con il Psg, trattativa avviata sulla base di 70 milioni. Soldi questi, che il Napoli potrebbe reinvestire (in gran parte e non meno della metà) proprio su Milenkovic.