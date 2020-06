Firenze o Istanbul, quale futuro per Boateng? Presto la sua risposta all’offerta del Besiktas

Non è stata una parentesi fortunata quella di Kevin Prince Boateng alla Fiorentina, ma non è detto che sia già destinata a concludersi. Secondo un dettagliato resoconto pubblicato da Football Ghana, infatti, la permanenza dell’attaccante al Besiktas (dove si trova in prestito dallo scorso gennaio) non è scontata. Per ingaggiarlo, si legge, i turchi dovrebbero avvicinarsi di più alle pretese di Boateng, che al momento guadagna 1.7 milioni l’anno e non vorrebbe scendere molto al di sotto di quella soglia; di contro, il club ha proposto una cifra di circa mezzo milione inferiore e attende una risposta in tempi brevi, tant’è che Boateng ne starebbe già discutendo con il suo entourage. Qualora questa dovesse risultare negativa – l’opzione più gettonata secondo Football Ghana – l’attaccante farebbe pertanto ritorno a Firenze.