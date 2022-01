Pulgar, si va avanti un club di Serie A. Su Benassi e Amrabat…

Il punto sul centrocampo viola

Nel punto di mercato de La Nazione troviamo spazio anche per il mercato in uscita della Fiorentina. Secondo quanto riporta il quotidiano, i viola avrebbero ricevuto un'offerta da parte del Cagliari per il prestito di Pulgar. Oltre al cileno, sul giornale si parla anche di altri due centrocampista viola, per i quali la società è in cerca di una nuova sistemazione. Trattasi di Amrabat a Benassi. Per il secondo la pista Empoli appare tutto sommato in discesa (si lavora al prestito secco magari), mentre dovrà essere diversa la formula di addio di Amrabat (ovvero prestito con riscatto obbligatorio). Il sondaggio del Milan è però per il prestito semplice.