Pulgar piace ad una big spagnola: il cileno ha mercato e può partire

Erick Pulgar è uno di quei giocatori della rosa viola che ha più mercato, un po’ come, ad esempio, il centrale serbo Nikola Milenkovic. Dell’ex Bologna si era già parlato in ottica spagnola la scorsa estate, quando su di lui aveva messo gli occhi il Betis Siviglia. Stavolta, secondo il portale iberico fichajes.net, sono i Rojiblancos di Julien Lopetegui ma soprattutto del d.s. Monchi a seguire Pulgar, essendo in cerca di un mediano. Vedremo se l’interesse del Siviglia si concretizzerà a stagione conclusa e se soprattutto il cileno verrà inserito dal club gigliato nella lista dei partenti.