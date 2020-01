Priorità Bonifazi per la difesa. Le richieste del Torino restano elevate

Il “sogno” per la difesa viola è e resta Kevin Bonifazi (SCHEDA). Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio già in estate la Fiorentina era stata vicina a prenderlo, ma di mezzo ci si erano messi i preliminari di Europa League e i tanti infortuni che avevano colpito la difesa del Torino. Adesso è tutto diverso, ma sulle tracce del centrale c’è anche la Spal, che ha offerto 11 milioni rispetto ai 15 che chiedono i granata. La volontà di Rocco Commisso può però fare la differenza: il patron viola vuole una squadra sempre più italiana e anche per questo Bonifazi viene preferito a Kannemann.

—> CLICCA PER LEGGERE LE OPERAZIONI CONCLUSE NEL CALCIOMERCATO INVERNALE