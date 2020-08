Pres. Verona: “Vlahovic e Benassi ci piacciono molto. Addio Amrabat? Sono preoccupato”

Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ammette di aver chiesto due giocatori ai viola, cioè Vlahovic e Benassi: “Ne abbiamo parlato, c’è un ottimo rapporto con la Fiorentina. Se li muovono, c’è il nostro forte interesse. Col nostro tecnico poi potrebbero far bene. Per ora però non sappiamo. L’addio di Amrabat? Sono preoccupato perché comunque è un giocatore di un certo tipo, ma allo stesso tempo dico che abbiamo un bravo ds e dei bravi scout e sicuramente troveremo un sostituto valido” le parole di Setti. Che su Kumbulla dice: “Ci sono tante trattative e interessi, vediamo cosa succede. Vederlo finire in un gran club sarebbe una grande occasione per il ragazzo, ma se rimane non è un problema, è un gran giocatore e lo teniamo volentieri”.

