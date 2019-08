Pres. Flamengo: “Balotelli, accordo non è vicino. La prossima settimana sarò in Italia”

Il vicepresidente del Flamengo Marcos Braz, società interessata a Mario Balotelli, ha parlato a TV Globo della trattativa per SuperMario:

È complicato, serve parecchio lavoro. L’accordo non è vicino e non posso dire molto su questa operazione. C’è un’offerta, se risolveremo tutte le problematiche io e il direttore sportivo Spindel partiremo la prossima settimana alla volta dell’Italia. Se non dovesse arrivare abbiamo comunque una rosa al di sopra della media che può fare benissimo in campionato