Pradè vuole regalare a Montella un centrocampista prima di giovedì

Occhi puntati sull’Inghilterra dove l’8 agosto chiuderà il mercato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se sarà possibile volare in Premier League o no. Come scrive il Corriere Fiorentino, l’intenzione di Pradè è di mettere a disposizione di Montella un nuovo centrocampista prima di giovedì prossimo. La volontà di Demme (SCHEDA) di venire a giocare in Italia gioca a favore dei viola. L’accordo col giocatore è stato raggiunto sulla base di 1,8 milioni a stagione. Adesso la Fiorentina deve trovare un punto d’incontro inferiore agli 8 milioni di euro richiesti dal Lipsia. I tempi potrebbero dilatarsi rimandando il tutto alla prossima settimana, ma regna l’ottimismo su questo affare.

INTANTO RISPUNTA L’IPOTESI BADELJ