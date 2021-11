Pradè smentisce: “Azmoun? Non siamo interessati”

Daniele Pradè smentisce qualsiasi interesse della Fiorentina per Sardar Azmoun. Strategia o verità…

Nella giornata di ieri era uscita la notizia della presenza di un osservatore viola allo Stadium per analizzare l'attaccante dello Zenit , Sardar Azmoun . Detto fatto, arrivano le smentite del direttore sportivo Daniele Pradè . ecco le sue parole riportate da Sport-Express:

"Non siamo interessati ad Azmoun". Dichiarazione breve ma che non lascia equivoci. Vedremo se queste parole faranno parte della strategia di mercato o se l'attaccante iraniano non rientra veramente nei piani della Fiorentina.