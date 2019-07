Pradè lavora sul regista: piace Demme, Rongier e Badelj hanno un problema a testa

Il regista, che rappresenta uno dei capisaldi del gioco di Montella, continua ovviamente ad essere al centro delle attenzioni di Pradè che vorrebbe arrivare ad una soluzione ideale in tempi relativamente brevi: oltre che su Diego Demme del Lipsia, il direttore sportivo viola prova a capire i margini di manovra su Rongier e Badelj, due che per vie e modi differenti rappresentano obiettivi sensibili. Nel caso del 25enne francese l’ostacolo insuperabile resta i 16 milioni chiesti dal Nantes. Badelj costa circa la metà, ma se il valore del playmaker croato non si discute, qualche dubbio in più deriva dal fatto di dover andare a pagare una cifra considerevole un calciatore che solo un’estate fa è andato via da Firenze a parametro zero.