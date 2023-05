Pradè cerca un altro esterno? Si guarda in casa Lazio, ma le commissioni frenano

La Fiorentina sembrerebbe essere già a posto sugli esterni. Ma nonostante la fitta presenza in quella zona di campo, secondo Calciomercato.com Pradè e Barone guardano in casa Lazio. Infatti Luka Romero, esterno argentino non rinnoverà il contratto a giugno. Infatti le richieste degli agenti, che vogliono 5 milioni di commissioni frenano le trattative. Ma frenano gli interessi anche di Fiorentina, Napoli e Inter. Il talento che esordì in Liga al Mallorca giovanissimo con Sarri non sta trovando spazio, e cerca un altra sistemazione.