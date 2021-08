Porte girevoli per ACF. Ferrarini verso Perugia, Corradini a Firenze. I dettagli

Asse di mercato caldo quello fra Fiorentina e Perugia

La notizia era già circolata nei giorni scorsi e, adesso, il doppio affare fra Fiorentina e Perugia dovrebbe presto concretizzarsi. Gabriele Ferrarini dovrebbe presto accasarsi ai Grifoni, le due società hanno già trovato un accordo di massima per il suo passaggio in Umbria. Nell'operazione, è probabile l'inserimento di Giovanni Corradini che farebbe dunque il percorso inverso e tornerebbe a Firenze. Ferrarini dovrebbe accasarsi al Perugia a titolo temporaneo mentre per Corradini si delinea una cessione a titolo definitivo ai Viola. Lo scrive La Nazione Umbria.