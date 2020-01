Pordenone e Ranieri vicini: in settimana l’incontro decisivo con i friulani

La Fiorentina punta uno tra Juan Jesus e Bonifazi anche perché molto probabilmente a breve farà a meno di Luca Ranieri: sul giovane difensore spezzino, infatti, è piombato con grande convinzione il Pordenone, che si sta giocando in Serie B le proprie chances in chiave promozione. Secondo tuttomercatoweb.com in settimana, entro venerdì, ci sarà l’incontro decisivo tra le parti: l’obiettivo del nazionale Under 21 sarebbe andare a giocare con maggiore continuità e quella dei ramarri potrebbe rappresentare la giusta opportunità. Ranieri era stato autore nella stagione 2018/2019 di un buon campionato di B con la maglia del Foggia.