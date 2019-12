Politano non passa di moda. Soprattutto se all’Inter arrivasse Giroud

Come scrive La Nazione negli ultimi giorni è tornata prepotentemente in auge la possibilità di vedere presto in viola Matteo Politano. I rapporti tra la Fiorentina e l’agente del calciatore, Davide Lippi, sono ottimi e questo potrebbe favorire il suo passaggio in viola. Conte non vorrebbe privarsi di un giocatore non indispensabile ma utile, anche se per il Corriere Fiorentino l’eventuale arrivo di Giroud in nerazzurro potrebbe rendere più soft le lamentele del tecnico salentino.