Politano, Fiorentina in forte pressing. Ma spunta un’ipotesi di scambio tra Inter e Napoli

Fernando Llorente all’Inter e Matteo Politano al Napoli: è questa l’idea – riportata da Sky Sport – alla quale stanno lavorando da qualche giorno le due società. Uno scambio di prestiti per sei mesi che andrebbe a completare gli organici delle due formazioni. Contatti tra i due club in corso, ma accordo che non è ancora stato raggiunto nonostante ci sia l’ok di massima da parte di Conte e Gattuso all’operazione. Su Politano, inoltre, c’è sempre il forte pressing della Fiorentina pronta ad acquistare il calciatore a titolo definitivo. LA SCHEDA DEL GIOCATORE