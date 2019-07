Politano e alcune operazioni in passato: contatti fitti tra la Fiorentina e l’agente Davide Lippi

La mano di Davide Lippi dietro il mercato viola? L’agente/intermediario di mercato nei giorni antecedenti la partenza per gli Stati Uniti ha avuto contatti fitti con il ds viola Daniele Pradè. Possibile che si sia parlato anche di Matteo Politano (LEGGI QUI), assistito da Lippi e il cui nome è stato rilanciato nelle ultime ore. Il figlio dell’ex ct Marcello è vicino alle vicende di casa nerazzurra, visto che due anni fa curò il passaggio di Borja Valero all’Inter, ma non solo: era lui l’intermediario che tentò di portare Kalinic in Cina, trattativa poi saltata.