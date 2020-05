Pezzella-Valencia, ancora voci: il capitano viola per sostituire un connazionale al Mestalla

Oggi vi abbiamo riferito di come il Valencia abbia messo gli occhi su German Pezzella (LEGGI); il portale Olé insiste, affermando che la situazione contrattuale dell’altro centrale argentino Ezequiel Garay, – colpito tra l’altro dal virus come il capitano viola – non è ben definita (scadenza il 30 giugno e un infortunio da smaltire), e il club iberico sta pensando davvero a Pezzella come rinforzo in quella zona del campo. “Ma visto che il contratto è in scadenza nel 2022 e che è il capitano della Fiorentina, non sarà lasciato partire da Firenze con tanta facilità. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.”