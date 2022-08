Pezzella, ritorno in Serie A possibile: due società si sfidano per l’ex viola

German Pezzella potrebbe tornare in Serie A. Dopo le voci, confermate, sull'interessamento del Monza, c'è un'altra società italiana che si sta muovendo per l'ex capitano viola. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il Torino di Ivan Juric starebbe seriamente pensando al difensore del Betis Siviglia per rinforzare la propria retroguardia. Sempre il quotidiano scrive come i granata stiano valutando anche Francesco Acerbi e allo stesso tempo siano ad un passo dalla conclusione dell'operazione che porterà in Piemonte Jason Denayer.