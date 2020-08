Pezzella, non c’è solo il Milan sul capitano viola: ritorno di fiamma di un club spagnolo

Il Valencia è pronto a tornare alla carica per German Pezzella, provando a contrastare il Milan, incontrato ieri da Guastadisegno, agente del capitano gigliato. Difficile impostare una trattativa con il club viola, visto il contratto di Pezzella in scadenza nel 2022 e la volontà di Iachini di non rinunciare al perno della difesa. Per provare a strappare Pezzella alla Fiorentina servirà un’offerta tra i 15 e 20 milioni, cifra che il Valencia non sembra disposto a mettere sul piatto. Lo scrive Superdeporte.