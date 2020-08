Il nome nuovo per la mediana dell’Udinese è quello di Jacopo Petriccione, protagonista di ottime prestazioni nel Lecce (che ha esonerato l’ex viola Liverani, LEGGI). Gazzetta.it scrive che la squadra allenata da Gotti, che saluterà di nuovo Barak e che è in attesa di aggiornamenti per Mandragora, ha messo gli occhi sul centrocampista cresciuto a Firenze.

