Perinetti: “Criscito alla Fiorentina sarebbe clamoroso, voleva chiudere la carriera al Genoa”

Nel corso dell’intervista a Tuttomercatoweb Giorgio Perinetti ha parlato anche del Genoa, e di quella che, ora dopo ora, sembra più di un’ipotesi: la partenza di Criscito, in direzione Fiorentina: “Sarebbe clamoroso perché era tornato con l’idea di chiudere la carriera al Genoa. Vedremo, a Firenze potrebbe chiudere ugualmente in modo importante. Quanto al Genoa ha sempre fatto mercati di gennaio pirotecnici a parte i due anni in cui ci sono stato io che sono restio a a lavorare molto a gennaio. La classifica è deficitaria e Preziosi così facendo vuol dimostrare che farà di tutto per risalire, prendendo giocatori di spessore e d’esperienza.