Perinetti: “Belotti? Più facile Napoli che Fiorentina. Piatek si esaltava con Kouamè”

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, che ha parlato anche di un paio di obiettivi di mercato della Fiorentina:

“Belotti? Credo che sia già un top attaccante, il Torino lo prese in tempi rapidi e ha dimostrato tutto il suo spessore e le qualità. Mi interessa il pensiero di Longo che cerca di togliergli la pressione e soprattutto lo vuole più vicino all’area di rigore. A Belotti manca la militanza in una grande squadra nonostante il Torino sia un ottimo club. Potrebbe andare al Napoli, mentre per la Fiorentina sarà più complesso, alla fine però sarà difficile portarlo via dal club granata. Piatek? Il giocatore si esalta in determinati ambienti come il Genoa, dove aveva tante motivazioni, era aiutato dalla squadra, che giocava con lui e soprattutto da Kouamè. Dopo 6 mesi è passato al Milan e giocare a San Siro presuppone essere un grande calciatore; ha subito la pressione. Per le sue caratteristiche il calcio di Giampaolo e di Pioli non gli è stato congeniale, se migliorasse nel gioco di squadra, potrebbe diventare un grandissimo attaccante”.