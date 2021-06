Per Vlahovic è calma apparente. E lui non vede l’ora di incontrare Gattuso

Dusan Vlahovic attende novità sul suo futuro in viola: e intanto non vede l'ora di incontrare Gattuso e cominciare la nuova stagione

Anche su Repubblica oggi in edicola troviamo un riferimento alla situazione Vlahovic. L'attaccante viola è in trattativa per rinnovare il suo contratto con la Fiorentina e sono giorni convulsi. Ieri Barone si è trincerato dietro un "Stiamo lavorando", ma la questione è chiara. Il calciatore vuole incontrare Gattuso e lo ha detto senza mezzi termini, tracciando la via della permanenza. Il suo entourage temporeggia e ascolta le offerte, ma da casa viola traspare una certa sicurezza nel vedere ancora il giovane attaccante in maglia viola. Quel che è certo è che sarebbe fondamentale arrivare a chiudere un accordo il prima possibile. Magari con una clausola che possa accontentare entrambe le parti. Il ritorno a Firenze di Gattuso per la preparazione, poi, sarà il grimaldello definitivo.