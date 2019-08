Per Schick si fa avanti il Borussia Dortmund: la Roma attende l’offerta

Tra i nomi accostato alla Fiorentina nelle ultime settimane c’è anche quello di Patrick Schick (SCHEDA). L’attaccante ceco classe ’96 è in uscita dalla Roma, ma su di lui – più che la Fiorentina – c’è il Borussia Dortmund. Serve l’offerta giusta per convincere la Roma. In questo momento i giallorossi sono in una fase di stand-by, in attesa di evoluzioni sul fronte Dzeko-Inter. A riportarlo è alfredopedulla.com.