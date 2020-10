Per Montiel spunta una ipotesi in Serie A

Tra gli esuberi che la Fiorentina vorrebbe provare a piazzare in questa ultima giornata c’è anche Tofol Montiel. Il trequartista classe 2000 è rientrato dal prestito al Vitoria Setubal e nell’ultima partita è stato addirittura aggregato alla Primavera di Aquilani. Per lui sarebbe importante trovare una squadra dove poter continuare a crescere e secondo il Corriere dello Sport un’ipotesi è il Benevento, che lo vorrebbe in prestito. Il club sannita è in buoni rapporti con la Fiorentina dopo il doppio affare di qualche settimana fa.

