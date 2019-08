Pedullà: “Tutto dipende da Simeone, poi capiremo. Da domani si entra nel vivo”

Alfredo Pedullà, nel consueto punto di mercato viola su Radio Bruno, ha aggiornato lo stato delle principali trattative riguardanti la Fiorentina:

Pradè sta facendo il mercato in modo corretto, non è necessario rivolgersi all’estero per intavolare trattative interessanti. Dal 10 di agosto entriamo nel momento chiave del mercato, ogni giorno possono esserci novità. Mi aspetto che arrivino novità sulla scelta di Simeone oltre a novità sugli esterni d’attacco. Bisogna in primis capire cosa succederà con il Cholito, servirà anche un esterno e un altro centrocampista. La Fiorentina ha necessità di vendere perché ha un organico extra-large, l’importante è non dare via i pezzi da novanta. Per Biraghi è una partita aperta, Benassi ha alcuni sondaggi in atto, Milenkovic è blindato, ma dal 17 agosto in poi i prezzi caleranno. Farias? Non credo che in questo momento sia in ottica viola, è conteso fra Lecce e Sassuolo. I viola cercheranno un profilo più elevato.