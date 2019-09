Pedullà: trattativa no stop per Raphinha. Offerti 22 milioni allo Sporting

Non solo De Paul (LEGGI QUI) e Pedro (LEGGI QUI). Come scrive Alfredopedulla.com è in corso una trattativa no stop per Raphinha. La Fiorentina vuole chiudere con un’offerta da 22 milioni. Lo Sporting ne chiede 24 e c’è anche il Rennes che ha offerto 20, ma la destinazione viola è di totale gradimento per l’esterno offensivo. Insomma, la Fiorentina lavora per la doppietta brasiliana per l’attacco.