Pedullà su T. Silva: “Fiorentina mai stata dentro. In Italia sarebbe tornato solo per il Milan”

Su Gazzetta.it l’esperto di mercato Alfredo Pedullà fa il punto sul valzer dei difensori che si sta innescando in Italia e all’estero. E sottolinea come per Thiago Silva la Fiorentina non è mai stata realmente in corsa: “La storia di Thiago Silva che ha scelto il Chelsea, non è sicuramente sorprendente. Non c’erano grandi margini per un suo ritorno in Italia. Lo avrebbe fatto solo per il Milan. La Fiorentina non è mai stata dentro, non c’è stata una trattativa e il brasilano ha scelto la Premier, e soprattutto la Champions”. E INTANTO PIRLO SCARICA HIGUAIN: “LE NOSTRE STRADE SI SEPARERANNO”

TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO DELLA FIORENTINA