Pedullà: “Pulgar ha scelto la Fiorentina, nelle prossime ore…”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana è intervenuto Alfredo Pedullà:

Pulgar (LA SCHEDA) ha scelto la Fiorentina, il Bologna ha provato in tutti i modi a trattenerlo senza risultati. Nelle prossime 72 ore si tratterà con il giocatore sull’ingaggio per concludere la trattativa. Sarebbe una grande operazione, mettere la clausola si è rivelata un imperizia. Pulgar può giocare anche nel 4-3-3, ed allargherebbe le varianti tattiche. I viola non hanno mollato Berge (LA SCHEDA), tuttavia per quest’ultimo è necessario aspettare la fine del mercato inglese. Pezzella in questo momento non ha richieste, la Roma può virare su Rugani se salta il trasferimento all’Arsenal.