Pedullà: “Proposto Abate, in attacco Cutrone o Petagna”. E su Bonifazi e Duncan…

Su alfredopedulla.com troviamo le ultime di mercato della Fiorentina. Alla società viola è stato proposto lo svincolato Ignazio Abate, ma l’idea è quella di approfondire per Bonifazi (concorrenza Parma, più defilata la Spal – SCHEDA). Per l’attacco conferme su Cutrone (SCHEDA), piace molto, ma bisogna trovare la formula giusta che accontenti anche il Wolverhampton. Alternativa Petagna (SCHEDA) che la Spal non vuole cedere. Per il centrocampo piace Duncan (SCHEDA), ma è una storia lunga: il ghanese vuole giocare, si sente sottovalutato, però il Sassuolo al momento fa muro.