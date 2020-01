Pedullà: “Laxalt e Juan Jesus alternative a Criscito. Sottil bloccato, Amrabat…”

Questa l’opinione di Alfredo Pedullà, ai microfoni di Radio Bruno, sul mercato invernale dei viola:

In questa giungla che è diventato il mercato, Amrabat è uno dei colpi più importanti di questa finestra invernale, come tempismo e per lo spessore del ragazzo. Solo Eriksen in questo mercato ha la stessa caratura. Il regalo più grande ai tifosi viola, che fa esultare un intero popolo. È la testimonianza di un nuovo corso che è ufficialmente iniziato, dopo le critiche e i punti interrogativi di luglio. Le cifre di cui sono a conoscenza parlano di 18 mln + 2, in caso di qualificazione europea. Ed un contratto di 1,5 mln a stagione più bonus, al raggiungimento di certi traguardi.

Sottil è bloccato da Iachini e la Fiorentina. Criscito aveva aperto ieri, la rottura con Preziosi è totale, stamattina l’aria che tirava non era delle migliori. Criscito aspetta e chiede tempo, è stato trattato come un pacco postale, Preziosi pensa di avere a che fare con dei numeri. La Fiorentina avrebbe voluto fargli fare le visite oggi.