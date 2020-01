Pedullà: “L’esterno non è una priorità. Nessuna novità su Juan Jesus. Duncan…”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il consueto punto di mercato della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

L’esterno offensivo non è una priorità. Duncan (SCHEDA)? Col Sassuolo si può parlare dopo aver monitorato qualche pista estera. Entreremo nel vivo, forse, a metà della prossima settimana. L’incontro in programma inizialmente per lunedì scorso è slittato. Juan Jesus (SCHEDA)? Non ci sono aggiornamenti. La Roma ha preso un altro centrale, adesso ne ha troppi. La Roma ora viene presa per il collo.