Pedullà: “Le parole di Pradè su De Paul possono essere una strategia”

“Le parole di Pradè possono anche essere una strategia. Ci sta che alla vigilia di una partita si possano fare questo tipo di dichiarazioni, anche le parole di stima verso i Pozzo ormai non reggono. Ci sono stati incontri e sappiamo quanto sarebbe importante prenderlo”. Così Alfredo Pedullà ai microfoni di Radio Bruno ridà un po’ di speranza ai tifosi viola per il rush finale. E poi aggiunge: “Difficoltà nel cedere? L’uscita più importante da fare era quella di Simeone, e proprio grazie a questa operazione capiamo come le cose possono cambiare minuto dopo minuto: l’altra sera sembrava impossibile il Cagliari, invece… Ora sono rimasti quattro esuberi, ma sono difficili da piazzare e non per colpa della Fiorentina: Eysseric non ha estimatori, Dabo ha messo le tende a Firenze e per Thereau andare in un campionato minore sarebbe un declassamento”.