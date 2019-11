Pedullà: “Fiorentina su un centrocampista del Kansas City. Le offerte e la richiesta…”

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Gianluca Busio, centrocampista dello Sporting Kansas City. Ecco cosa scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

Gianluca Busio incanta in MLS. Il gioiellino classe 2002, di proprietà dello Sporting Kansas City, si è messo in evidenza nell’ultima stagione del massimo campionato americano, collezionando 22 presenze impreziosite da 3 gol e 2 assist. Numeri importanti che hanno attirato le attenzioni di tante big del Vecchio Continente, pronte a contendersi le prestazioni del talentuoso centrocampista statunitense con passaporto italiano, essendo il padre nato a Brescia. Sulle sue tracce c’è la Fiorentina: la forte volontà di Commisso è quella di prendere uno dei ragazzi più emergenti del calcio statunitense e il patron della Viola lo ha individuato proprio in Busio. Per il 17enne la Fiorentina ha già messo sul tavolo due offerte da 3-4 milioni di dollari, ma la valutazione dello Sporting Kansas City è di 10 milioni di dollari. Occhio, però, perché Busio piace molto anche all’Inter, al Manchester United e ad altri top club europei. Intanto la Fiorentina si è già mossa con la volontà di anticipare la folta concorrenza.