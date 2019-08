Pedullà: “Keita piace ma il prezzo è alto. Simeone? Confermo interesse Samp”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno. Questo il punto sulle trattative che coinvolgono la Fiorentina: “Da lunedì la Fiorentina lavorerà sulle uscite e sull’attacco, intanto confermo l’interesse della Sampdoria per Simeone. Credo che un ragazzo giovane come lui sia giusto abbia la possibilità di decidere. Borja Valero? Credo che andrà via dall’Inter. Keita (SCHEDA)? Il prezzo è molto alto, sui 30 milioni, ma il profilo piace. Magari puoi prenderlo anche in prestito, ma con obbligo e non diritto di riscatto. Il ragazzo è rimasto male dal mancato riscatto da parte dell’Inter”. INTANTO LA FIORENTINA PUNTA PEDRO