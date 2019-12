Pedullà: “Il Torino propone Bonifazi per Barrow”

Tra i giocatori accostati alla Fiorentina per gennaio c’è anche Kevin Bonifazi (SCHEDA), difensore del Torino. Ecco cosa scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

Si muove anche il Torino per Musa Barrow. Dopo gli approfonditi sondaggi della scorsa estate, il club granata ha messo a disposizione il cartellino di Bonifazi, un profilo che piace molto all’Atalanta, a maggior ragione se pensiamo che gli uomini mercato di Percassi cercano un difensore centrale considerata l’imminente cessione di Kjaer. Ma per Barrow il Bologna resta in pole, prima scelta di Mihajlovic e gradimento assoluto dell’attaccante che sa di poter essere protagonista a Bologna. Pur apprezzando l’interesse granata, Barrow sa che gli spazi in casa Toro sono più intasati per la sovrabbondanza nel reparto offensivo. Atalanta e Bologna si rivedranno tra il 2 e il 3 gennaio per cercare un accordo definitivo sulla base di 15 milioni in prestito con obbligo di riscatto.