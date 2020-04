Alfredo Pedullà riferisce sul suo sito che le valutazioni sui riscatti di Dalbert e Biraghi da parte di Fiorentina ed Inter sono ancora in corso. Non sono affatto scontati, ma ci saranno aggiornamenti. Intanto, il club gigliato si sta muovendo, dopo aver preso Igor, per l’altro mancino in forza alla SPAL, Mohamed Fares (SCHEDA), rientrato da poco dopo un grave infortunio.