Pedullà: “Fiorentina, tre obiettivi: uno per reparto. Politano? Viola fredda per le cifre”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato viola ai microfoni di Radio Bruno:

La Fiorentina ha tre obiettivi, uno per reparto. Rinforzi? Prima li hai e meglio è, ma avere avuti i nuovi giocatori oggi non avrebbe cambiato molto. Le partite si possono vincere anche con una squadra con problemi. Ho visto dal vivo la sconfitta di Cagliari, questa Fiorentina deve dare di più Politano? E’ stato gestito male dai suoi agenti, non entra mai nemmeno nei minuti finali. E’ lui che vuole cambiare squadra, so che la Fiorentina alle cifre che chiede l’Inter è fredda. La richiesta è di venticinque milioni, ci pensa invece l’Atalanta.