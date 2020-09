Pedullà: “Fiorentina in pole per Ricci, ecco la possibile formula”

Non è una novità che Samuele Ricci (SCHEDA), centrocampista dell’Empoli, piaccia alla Fiorentina. Ecco quanto scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

Samuele Ricci in orbita Fiorentina. Meglio: pole Fiorentina per Ricci, centrocampista classe 2001 e di gran talento dell’Empoli. Una notizia vecchia, non certo di queste ore, anzi rilanciata in questa ore. Ma era il 10 agosto quando vi avevamo raccontato i concreti passi in avanti dei viola e i tentativi naufragati del Napoli. Gli ottimi rapporti tra i club, certificati dalle operazioni Terzic e Zurkowski, danno ulteriori chance alla Fiorentina. E c’è una formula possibile, ovvero trovare gli accordi ora e lasciare Ricci per un’altra stagione a Empoli, in modo da portarlo a Firenze dalla prossima estate. E’ una possibilità, vedremo. Intanto, Samuele resta assolutamente in orbita viola.