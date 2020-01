Pedullà: “Cutrone ha già detto sì, il Wolves riflette. Bonifazi? Lo vuole la Spal, ma c’è anche la Fiorentina”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina a Radio Bruno:

C’è calma, ma non piatta. Nelle prossime ore può succedere qualcosa. Intanto Demme, in estate accostato alla Fiorentina, domani dovrebbe fare le visite col Napoli: operazione da 10 milioni più 2 di bonus. Piatek? L’Aston Villa si è materializzato da qualche giorno, mette sul piatto tanti soldi. Sui 30 milioni la Fiorentina avrebbe potuto fare poco. Cutrone? Sì, c’è stand-by ma non è facile trattare con chi lo ha acquistato pochi mesi fa. Il giocatore ha dato il “sì”, fosse per lui sarebbe già a Firenze. Juan Jesus? La Roma sta valutando se cederlo, sta valutando le proprie strategie. Bonifazi? Se il Torino lo vende a titolo definitivo circa 15 milioni non sono pochi per la Spal, la Fiorentina c’è ancora.