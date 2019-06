Pedullà: “Chiesa e Veretout bloccano il mercato della Fiorentina. Lafont-Drago…”

Così Alfredo Pedullà ai microfoni del Pentasport: “Il mercato della Fiorentina in questo momento è condizionato da due vicende: quella di Veretout, e non prevedo novità per questo weekend, e quella di Chiesa. Su Veretout comunque non ci sono problemi, bisogna solo individuare la destinazione, Milan o Napoli. Comunque io da un giocatore vorrei che si decidesse prima di parlare con Commisso, che fosse felice di rimanere alla Fiorentina prima di eventuali incontri. Mi interessa che l’adeguamento sia un fatto successivo alla volontà di Chiesa di restare a Firenze. Lafont e Dragowski? Due portieri giovani e forti per prassi non dovrebbero restare insieme. Io se fossi un grande club punterei su Dragowski, comunque mi stupirei se restassero tutti e due. La convivenza di due ragazzi che vogliono giocare entrambi io la leggo molto complicata”.