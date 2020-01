Pedullà: “Chiesa? Commisso ha capito come funziona il calcio, è cambiato il mondo”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il consueto punto di mercato della Fiorentina su Radio Bruno Toscana:

Duncan è finito nel mirino anche del Milan. L’incontro di lunedì per Duncan è slittato.

Chiesa? E’ emblematico il suo discorso su Chiesa. Cinque mesi dopo è cambiato il mondo, ha capito come funziona il calcio in Italia.

Meité? Buon giocatore, ma non è decollato per quello che poteva fare.

Ceccherini via? E’ in stand-by. Saponara al Lecce? E’ un problema diplomatico, ci vuole il console (ride, ndr). Il Genoa lo ha liberato, manca il via libera della Fiorentina. Penso, comunque, che l’affare andrà in porto.

La Fiorentina deve fare 3-4 acquisti. Le cessioni vanno fatto in un momento più tranquillo.