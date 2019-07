Pedullà: “Borja, tentativo viola. Llorente ha quattro proposte. Lirola…”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina a Radio Bruno:

Borja Valero? Ieri c’è stato un contatto, una cena fra Ausilio e Pradè. Ora c’è distanza forte, imponente. La Fiorentina c’ha provato dopo che De Rossi ha scelto il Boca Juniors. Badelj? Vuole giocare dopo un anno non andato benissimo alla Lazio. Llorente? Ha quattro proposte, le sta valutando. Potrebbe esserci anche la Fiorentina. Lirola? Il Sassuolo non ha bisogno di vendere, non fa sconti a nessuno. Chiedono 18 milioni per lui ma non scenderanno troppo da quella cifra. La volontà del giocatore può fare la differenza ma adesso c’è distanza.